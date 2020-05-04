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Aktüel

’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Behane teyzeden anlamlı destek

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Behane Atay’dan anlamlı bir destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:02:38 -
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Behane teyzeden anlamlı destek

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Behane Atay’dan anlamlı bir destek geldi.


’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Behane Atay’dan da destek geldi. "Kampanyada benim de tuzum bulunsun" diyen yaşlı kadın, Vefa Sosyal Destek hattını arayarak 500 TL bağışlamak istediğini söyledi. Eve gelen görevliye parayı teslim eden Atay, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bizim bizden başka destekçimiz yok, bu kötü musibetlerden birlikte kurtulacağız" dedi.

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