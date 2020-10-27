Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

ANKARA (AA) - Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Dernek Başkanı Yücel Can, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkemize ve İslam alemine yaptığı küstah açıklamalar kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Can, yaptığı yazılı açıklamada, Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını, Türk mallarını raflarından kaldıran ülkeleri ve haksız rekabeti kınadıklarını belirtti.

Fransa'nın dünya üzerinde emperyalist bir anlayış ile yüzlerce yıldır insanların canları, kanları üstünde kurduğu sözde medeniyetini ve zenginliklerinin kaynağını gayet iyi bildiklerini aktaran Can, "Yakın tarihte Cezayir, Ruanda, Mali gibi pek çok ülkede yüz binlerce insanı soykırıma tabi tutup mazlum ülkelerin varlıklarına konanları da çok iyi biliyoruz. Dün bunları yapan Fransa'nın bugün faşizan bir yaklaşım ile İslam düşmanlığını bir politika haline getirmesini ise asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Can, Fransa'nın, yüzyıllardır küresel ölçekte nefret saldırılarına dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fransa’nın kan üzerine kurduğu bu gücü kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ise ülkemize ve İslam alemine yaptığı küstah açıklamalar kesinlikle kabul edilemez. Bağımsız ve güçlü Türkiye anlayışının her zaman destekçisi ve savunucusu Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu olarak söz konusu gelişmelere karşı asla kayıtsız kalmayacağız. Uluslararası Hukuku hiçe sayan, insan haklarına karşı şiddet, nefret ve ayrımcılık suçlarını işlemeye devam eden Fransa'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamiyet'e, İslam'a karşı sınır tanımaz saldırganlıklarını ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden ülkemize karşı ortaya koyduğu bu yaklaşımları ve açıklamaları kınıyoruz, protesto ediyoruz."