Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu Türkçe, Fransa, İngilizce ve Arapça basın açıklaması

Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamalara, ‘Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu Olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Açıklamalarını ve Türk Mallarını Raflarından Kaldıran Ülkeleri ve Haksız Rekabeti Kınıyoruz!’ ifadeleriyle başlandı.

Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu ve İdareci Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel CAN açıklamalarında; Bütün Dünyaya seslenmek istiyoruz;

Fransa’nın Dünya üzerinde emperyalist bir anlayış ile yüzlerce yıldır insanların canları ve kanları üstüne kurduğu sözde medeniyetini ve zenginliklerinin kaynağını gayet iyi biliyoruz. Yakın tarihte Cezayir, Ruanda, Mali gibi pek çok ülkede yüz binlerce insanı soykırıma tabi tutup mazlum ülkelerin varlıklarına konanları da çok iyi biliyoruz.

Dün bunları yapan Fransa’nın bugün faşizan bir yaklaşım ile İslam düşmanlığını bir politika haline getirmesini ise asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Fransa, yüz yıllardır küresel ölçekte nefret saldırılarına dün olduğu gibi, bugün de devam etmektedir. Fransa’nın kan üzerine kurduğu bu gücü kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ise ülkemize ve İslam Alemine yaptığı küstah açıklamalar kesinlikle kabul edilemez.

Bağımsız ve güçlü Türkiye anlayışının her zaman destekçisi ve savunucusu BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU olarak söz konusu gelişmelere karşı asla kayıtsız kalmayacağız.

Uluslararası Hukuku hiçe sayan, İnsan Haklarına karşı şiddet, nefret ve ayrımcılık suçlarını işlemeye devam eden Fransa’nın ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslamiyet'e ve İslam'a karşı sınır tanımaz saldırganlıklarını ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN üzerinden Ülkemize karşı ortaya koyduğu bu yaklaşımları ve açıklamaları kınıyoruuz, protesto ediyoruz.

Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu Başkanı ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel CAN sözlerine devam ederek şunları söyledi:

Kardeşlik sınır tanımaz, biz birlikte güçlüyüz...

İslam Dinine, Peygamberimize, Türkiye 'ye, İslam Alemine, İnançlarımıza, değerlerimize hakaret eden, saldıran, düşmanlık yapan, aşağılayan Fransa ile birlikte markalarımıza, ürünlerimize, sınırlama getiren İsrail, Ermenistan, Kanada, Arabistan gibi ülkeler başta olmak üzere bu tür haksızlıkları yapan ülkelere karşı dalga dalga büyüyerek; gerekiyorsa başka ülkelerin mallarını da protesto ederek yerli ve milli malları tercih ediyoruz. Aynı zamanda İslam Alemi için kardeşliğe, birlik ve beraberliğe destek sağlamak ve İslam Ülkelerini; Azerbaycan, Suriye, Irak... gibi ülkeleri içten ve silahla vurmaya yardım etmemek için dalga dalga Fransa, İsrail, Ermenistan Mallarını protesto ve boykot ediyoruz.

İslama, Peygamberimize, İslam alemine, İslam aleminin önderi olduğunu bildikleri için Türkiye’mize, milli ve manevi değerlerimize fütursuzca saldıran, her türlü aşağılık hakareti yapan ülkelerin mallarını tüketicilerce protesto edilerek alınmaması, yerli ve milli malların tercih edilmesi ve özellikle de İslam Dinine ve Peygamberimiz sav hakaret eden küresel zulme dur demek elzemdir.

Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu olarak böyle bir harekete öncülük ederek değerlerimize sahip çıkmak en asli görevlerimizden birisidir.

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASINA DESTEK VEREN STK'LAR

-İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği- Yücel CAN - Başkan

- Ankara STK Platformu- Mustafa KIR Platform Başkanı (Platform Üyesi 200 STK)

-Kudüs Platformu- Fatih SERENLİ - Komisyon Başkanı( Komisyon Üyesi 43 STK)

-MEYAD Mobing Eğitim ve Yardımlaşma Derneği-İsmail AKGÜN Başkan

-Ahi Evran Ocağı İş Adamları Derneği - Yunus ÇELİK - Başkan

-MESVAK Müteşebbis Gelişim Vakfı-Nurettin KONAKLI - Başkan

-PDD-Parlamenter Danışmanlar Derneği-Necip YÜCE-Başkan

-Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası- Genel Başkan Selahattin Karaca

-Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası Hanifi Gökçek- Başkan

-İmar Çalışanları Hak Sendikası- Önder Özdemir Başkan

- Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası-Abdullah Peker Başkan

-Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası-Necmettin Akarslan-Başkan

Basın, Yayın, İletişim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası-Yılmaz Kaya Başkan

-Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası-Suna Bayram- Başkan

-Tüm Din Gönüllüleri Sendikası- Ahmet Nusret Aydın - Başkan

-KAYAD- Kamu Yöneticileri ve Araştırma Derneği Özgür Şahin - Başkan

-Sarıkayalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği-Osman TEKE - Başkan

-Elazığ Sivriceliler Derneği-Çetin Özmen - Başkan

-Keban Derneği-Ayhan ŞİMŞEK Başkan

-Geleneksel Çocuk Oyunları Federasyonu-Orhan Çağlar - Başkan

-İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Spor Kulübü

-Ankara Bocce Gençlik Spor Kulübü

-Ankara Dart Gençlik Spor Kulübü

-Ankara MEGA Gençlik Spor Kulübü

Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel CAN basın açıkmasını geniş kitlelere sahip sivil toplum kuruluşlarının destek verdiklerini ve basın açıklamasının İngilizce, Arapça ve Fransızca olarak farklı dillerde yapıldığını anlattı.