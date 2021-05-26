“Biyolojik çeşitlilik Türkiye’de artış gösteriyor”

Dünyada biyolojik çeşitliliğin, insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir hızda azaldığına işaret eden Pakdemirli, bugün iklim değişikliği ve habitat tahribatından dolayı yaklaşık 1 milyon türün risk altında olduğunu söyledi. Pakdemirli, Türkiye’nin dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biri olduğunu belirterek, “Kayıtlar şunu gösteriyor ki dünyada biyolojik çeşitlilik azalırken Türkiye’de envanterle yeni yeni kayıtlar olduğundan biyolojik çeşitliliğimiz artmaktadır” dedi.

Tek çatı altında düzenleme

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Bu kanunla biyokaçakçılığa karşı cezai yaptırımlardan genetik kaynaklara dayalı buluşlarda fikri mülkiyete, Ar-Ge faaliyetlerinden türlerin ve habitatların korunması ve izlenmesine, anlaşmazlıkların çözümünden yetki ve sorumluklara kadar tüm konuları yasal bir çatı altına toplayacağız” dedi. Pakdemirli, “Ülkenin tamamından elde edilen veriler Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı’na aktarılıyor. Bugüne kadar bu veri tabanına 1,9 milyonun üzerinde veri girişi yapıldı” bilgisini de paylaştı. Bakan Pakdemirli, konuşmaların ardından Dünya Biyoçeşitlilik Günü kapsamında Şanlıurfa ve İzmir’de düzenlenen etkinliklere de video konferans yöntemiyle bağlanırken, Şanlıfurfa’da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile imzalanan iş birliği protokolüne de tanıklık etti. Törenin ardından Pakdemirli, etkinlik kapsamında düzenlenen sergiyi de gezdi.