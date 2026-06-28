Bitti derken başladı! "Sığınaklara gidin" çağrısı
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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Bakanlık, halka en yakın güvenli yerlere gitmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Bahreyn’de güvenlik alarmı verildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını açıkladı.
Bakanlık, vatandaşlara ve ülkede bulunan kişilere en yakın güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.
HALKA GÜVENLİ ALAN UYARISI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sirenlerin ülke genelinde devreye girdiği bildirildi.
Yetkililer, halktan panik yapmadan en yakın güvenli noktalara yönelmelerini ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.
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