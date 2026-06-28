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Dünya Bitti derken başladı! "Sığınaklara gidin" çağrısı
Dünya

Bitti derken başladı! "Sığınaklara gidin" çağrısı

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Bitti derken başladı! "Sığınaklara gidin" çağrısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Bakanlık, halka en yakın güvenli yerlere gitmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bahreyn’de güvenlik alarmı verildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını açıkladı.

Bakanlık, vatandaşlara ve ülkede bulunan kişilere en yakın güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.

HALKA GÜVENLİ ALAN UYARISI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sirenlerin ülke genelinde devreye girdiği bildirildi.

Yetkililer, halktan panik yapmadan en yakın güvenli noktalara yönelmelerini ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

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Yorumlar

Mehmet

Bahreyn'de sirenlerin çalması, bölgede yaşanan gerilimin artığını gösteriyor. İslam dünyasında her zaman Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden Müslüman halkların kendilerini tehdit altında hissetmelerinin sebebi budur. İnsanların güvenliğini sağlamak için Bahreyn hükümetinin harekete geçtiğini görüyoruz, bu da ülkenin vatandaşlarına bağlılığını gösteriyor.
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