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BİTSİAD’dan 2. el makinede teşvik açıklaması

Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği’nden (BİTSİAD) Başkanı Demirkanoğlu, tekstil ve konfeksiyon sektöründe 2.

13 Ağustos 2019 Salı 19:44
BİTSİAD’dan 2. el makinede teşvik açıklaması

Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği’nden (BİTSİAD) Başkanı Demirkanoğlu, tekstil ve konfeksiyon sektöründe 2. el makinelere de teşvik verilmesinin bölge ekonomisine olumlu yansıyacağını söyledi.


Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği’nden (BİTSİAD) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tekstil ve konfeksiyon sektöründe bugüne kadar sıfır makinelere verilen desteklerin 2. el makinelerde de verilmesinin önünü açan ’Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişikliğe ilişkin açıklama geldi. BİTSİAD Başkanı İrfan Demirkanoğlu kararın sektöre bir çok açıdan olumlu yansıyacağını ancak kapsamın özellikle süre açısından genişletilmesi gerektiğini söyledi.



"Bölgeye yatırım artacak"


Desteğin Doğu ve Güneydoğuda bulunan 34 ille sınırla olması sebebiyle bir anlamda bölgeye yatırım yapmayı teşvik ettiğine dikkat çeken Demirkanoğlu, "Kararın bölge ekonomisi açısından olumlu anlamda ciddi bir katkı sağlayacağı kesin. Bununla beraber, ikinci elde ya da atıl durumda olan makinelerin değer kazanmasıyla sektörün kendi içinde de hareketlilik yaşatacak.Sıfır makinelerle ikinci el makineler arasında ciddi bir fiyat farkı var. Yatırımcının elinde kalacak o fark da fabrika arsası, altyapı ve benzeri ihtiyaçlarda değerlendirilecek, yatırımcının daha rahat hareket etmesi mümkün olacak. Teşvikten yararlandırma süresi de minimum 3-5 yıl olmalıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 19:44
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