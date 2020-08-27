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Aktüel Bitlis'teki kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bitlis'teki kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:38:13 -
Bitlis'teki kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Mutki ilçesine bağlı Sarıçiçek köyünde yaşayan M.Ş.A, V.A, M.A. ve S.A'nın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Mutki Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden şüphelilerin evlerine arama yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin ikametlerinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği, havalı tüfek, 9 milimetre çapında tabanca, 100 dolarlık 25 banknot, 200 liralık 107 banknot, 100 liralık 41 banknot, 50 liralık 4 banknot, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 37 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 12 kalibrelik 81 av tüfeği fişeği, 16 kalibre av tüfeği fişeği, 9 milimetre çapında 78 dolu tabanca fişeği, 7,65 milimetre çapında 108 dolu tabanca fişeği, 6,35 mm çapında 20 dolu tabanca fişeği, 7,65 milimetre tabancaya ait 2 boş şarjör, 9 milimetre tabancaya ait boş şarjör, plastik tabanca kabzası, ahşap av tüfeği dipçiği, 6 tabanca kılıfı, 4 şarjör kılıfı, havalı tüfek saçması, G3 piyade tüfeği askı kayışı, 3 kalaşnikof piyade tüfeği boş fişeği, kalaşnikof piyade tüfeğine ait üst kapak ve dürbün aparatı, havalı tüfek dürbünü, terör örgütünü simgeleyen 2 bez parçası, örme ip ve bileklik ele geçirilmiştir. Malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili ikametlerinde suç unsuru malzeme ele geçirilen V.A. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alınmış ve adli tahkikata başlanmıştır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.


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