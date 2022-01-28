Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Bitlis'te yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.G. ve Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerde bulundu.
Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsündeki aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler U.G. ve Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.