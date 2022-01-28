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Yerel Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Yerel

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Bitlis'te yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.G. ve Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 14:46:00 -
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerde bulundu.

Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsündeki aramada, 3 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler U.G. ve Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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