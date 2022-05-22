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Yerel Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yerel

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 08:43:00 -
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tatvan ve Hizan ilçesi sınırlarındaki Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köyleri ile mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 04.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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