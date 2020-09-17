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Aktüel Bitlis'te şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi
Aktüel

Bitlis'te şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 20:35:49 -
Bitlis'te şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi

BİTLİS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde 2017'de el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

Bitlis Valiliğinde düzenlenen törende, Vali Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı şehidin babası Niyazi ile annesi Zeynep Tekin'e verdi.

Çağatay, ailelerin, şehitlerin kendilerine emaneti olduğunu belirtti.

Rengini şehitlerin kanından alan al bayrak uğruna canlarını feda eden kahramanların hem gönüllerindeki hem de devletteki yerlerine paha biçilemeyeceğini aktaran Vali Çağatay, devletin tüm kapılarının, şehitleri yetiştiren ailelerine açık olduğunu vurguladı.

Oktay Çağatay, tören sonrası makamında ağırladığı şehidin ailesiyle bir süre sohbet etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun katıldı.

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