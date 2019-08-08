Bitlis’te Robotik Kodlama Atölyesi açıldı

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı.

Nurullah Eren Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılışa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, iş adamları Ahmet Eren ve Nezir Gencer ile Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz katıldılar. Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bütün eğitim yatırımlarında Bitlisli hayırseverlerin bir dokunuşunu gördük. Bitlis’te 10 aydan beridir görev yapmaktayım. Takdir edesiniz ki memleketin birçok yerinde görev yaptım. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, BETAV başta olmak üzere tüm hayırseverlerle Bitlis Valisi olarak gurur duyduğumu beyan etmek istiyorum. Bütün eğitim yatırımlarında Bitlisli hayırseverlerin bir dokunuşunu gördük. Gerek üniversitemizin yapımında gerek okullarımızın yapımında şu anda içinde bulunduğumuz atölyelerin yapımında başta Ahmet Eren olmak üzere BETAV’ın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Hayırları hiç bitmiyor. Kurumları yapıyorlar dahasında o kurumların ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Biz ne zaman eğitimle ilgili bir ihtiyacımız olsa kendilerine ulaşıyoruz. Kendileri bizim bir talebimize 3 ile cevap veriyorlar” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise, “2023 Eğitim Vizyonu konusunda gösterilen hedefte Bitlis ilk adımı atmıştır. Ve önde gidiyoruz. Bana Bitlis’in sorunu nedir diye sorulduğunda, ben bir eğitimci olarak Bitlis’in 3 tane sorunu var derim. Bu eğitim, eğitim, eğitimdir. Son 20 yıl içerisinde Bitlis’te eğitimde ciddi hamleler yaptık. Bunu onur ve gururla söylüyorum ki, sadece devlet değil, Bitlis’in iş adamları burada doğdular, dışarıda kazandılar, ama memleketlerini unutmadılar. Bunların başında değerli büyüğümüz Ahmet Eren, Nezir Gencer, Sadullah Gencer, değerli büyüğümüz Cemil Özgür, Hikmet Kiler ve ismini sayamadığımız birçok iş adamımız Bitlis’in eğitimine katkı sunmuştur. Bana hep söylerler. Bitlis’in iş adamları ne kadar vefalıdır diye. Ben de Bitlis insanı asildir, vefalıdır derim. Bugün de burada bulunmamızın amacı, hükümetimizin 2023 Eğitim Vizyonu konusunda gösterilen hedefte Bitlis ilk adımı atmıştır ve önde gidiyoruz. Bizler başta valimiz olmak üzere sivil toplum örgütü olarak BETAV ve siyaseten de bizler eğitimi en üst seviyede muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ise, “Buradaki eğitim çalışmalarını yakından izliyoruz. Hakikaten çok özverili ve gayretli çalışmalar var. Bizler BETAV olarak eğitim konusunda buraya hizmet veren bir kuruluşun genel başkanı olarak bundan çok büyük sevinç ve gurur duyuyorum. Burada bu çalışmaları sürdüren değerli arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bitlis’te iş adamları ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 128 bin TL harcanarak 3 okula robotik kodlama ve drama sınıfı oluşturulurken, il genelinde 134 okulda tasarım ve beceri atölyeleri de açıldı. Ayrıca 138 öğretmene de robotik kodlama eğitimi verildiği açıklandı.