0553 313 94 23

Bitlis’te Robotik Kodlama Atölyesi açıldı

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
Bitlis’te Robotik Kodlama Atölyesi açıldı

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı.


Nurullah Eren Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılışa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, iş adamları Ahmet Eren ve Nezir Gencer ile Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz katıldılar. Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bütün eğitim yatırımlarında Bitlisli hayırseverlerin bir dokunuşunu gördük. Bitlis’te 10 aydan beridir görev yapmaktayım. Takdir edesiniz ki memleketin birçok yerinde görev yaptım. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, BETAV başta olmak üzere tüm hayırseverlerle Bitlis Valisi olarak gurur duyduğumu beyan etmek istiyorum. Bütün eğitim yatırımlarında Bitlisli hayırseverlerin bir dokunuşunu gördük. Gerek üniversitemizin yapımında gerek okullarımızın yapımında şu anda içinde bulunduğumuz atölyelerin yapımında başta Ahmet Eren olmak üzere BETAV’ın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Hayırları hiç bitmiyor. Kurumları yapıyorlar dahasında o kurumların ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Biz ne zaman eğitimle ilgili bir ihtiyacımız olsa kendilerine ulaşıyoruz. Kendileri bizim bir talebimize 3 ile cevap veriyorlar” dedi.


Daha sonra konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise, “2023 Eğitim Vizyonu konusunda gösterilen hedefte Bitlis ilk adımı atmıştır. Ve önde gidiyoruz. Bana Bitlis’in sorunu nedir diye sorulduğunda, ben bir eğitimci olarak Bitlis’in 3 tane sorunu var derim. Bu eğitim, eğitim, eğitimdir. Son 20 yıl içerisinde Bitlis’te eğitimde ciddi hamleler yaptık. Bunu onur ve gururla söylüyorum ki, sadece devlet değil, Bitlis’in iş adamları burada doğdular, dışarıda kazandılar, ama memleketlerini unutmadılar. Bunların başında değerli büyüğümüz Ahmet Eren, Nezir Gencer, Sadullah Gencer, değerli büyüğümüz Cemil Özgür, Hikmet Kiler ve ismini sayamadığımız birçok iş adamımız Bitlis’in eğitimine katkı sunmuştur. Bana hep söylerler. Bitlis’in iş adamları ne kadar vefalıdır diye. Ben de Bitlis insanı asildir, vefalıdır derim. Bugün de burada bulunmamızın amacı, hükümetimizin 2023 Eğitim Vizyonu konusunda gösterilen hedefte Bitlis ilk adımı atmıştır ve önde gidiyoruz. Bizler başta valimiz olmak üzere sivil toplum örgütü olarak BETAV ve siyaseten de bizler eğitimi en üst seviyede muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.


Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ise, “Buradaki eğitim çalışmalarını yakından izliyoruz. Hakikaten çok özverili ve gayretli çalışmalar var. Bizler BETAV olarak eğitim konusunda buraya hizmet veren bir kuruluşun genel başkanı olarak bundan çok büyük sevinç ve gurur duyuyorum. Burada bu çalışmaları sürdüren değerli arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Bitlis’te iş adamları ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 128 bin TL harcanarak 3 okula robotik kodlama ve drama sınıfı oluşturulurken, il genelinde 134 okulda tasarım ve beceri atölyeleri de açıldı. Ayrıca 138 öğretmene de robotik kodlama eğitimi verildiği açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı
    1. Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3..
    2. 5 aylık bebek meclisi karıştırdı!
    3. Denizli’deki deprem Afyonkarahisar’da..
    4. Denizli Bozkurt deprem son dakika ölü..
    5. İzmir'de bayram tedbirleri
    6. Hindistan'daki seller
    7. Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT..
    8. Muratpaşa’da sporun geleceği güvende
    9. Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar..
    10. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü..
    11. İstanbul Havalimanı’nun robotları..
    12. Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
    13. Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı
    14. Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1..
    15. AİÇÜ yüzde 92’lik doluluk oranına..
    16. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    17. Pakistan, Hindistan’la tren..
    18. M3 para arzı azaldı
    19. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    20. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru