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Aktüel Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı
Aktüel

Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:03:25 -
Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı.

Tatvan'dan Van istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 KE 453 plakalı otomobil, Yeşilmezra Mahallesi'nde aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı.

Otomobilde yaralanan Mustafa (5), Aynur (32) ve Dilan (3) Erdoğan, Muhammed (10), Umut (1), Özlem (34), Gülnaz (55), Ali (11) ve Nisanur (9) Örnek ile Birgül (52) ve Muhittin (26) Ceylan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik ekipleri bölgede önlem aldı.

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