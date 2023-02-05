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Eğitim Bitlis'te okullar tatil
Eğitim

Bitlis'te okullar tatil

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bitlis'te eğitime ara verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 12:14:00 -
Bitlis'te okullar tatil

Bitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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