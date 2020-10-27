Bitlis'te Meyveciliği Geliştirme Projesi'ne 4 milyon liralık destek

BİTLİS (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde meyve bahçeleri için 4 milyon liralık proje imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 150 kişiye istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.

Ahlat ilçesindeki bir elma bahçesinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, DAP Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın katılımıyla protokol imzalandı.

İmza töreninin ardından elma bahçesini gezen Vali Çağatay, yaptığı açıklamada, ilçede her biri 30 dekardan 50 elma bahçesi kurulacağını söyledi.

Söz konusu proje için 2 milyon liranın harcanacağını ifade eden Çağatay, "Bu projeler finansmanlarla yürüyecek. Ahlat patates ve fasulyede Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir. Bunu elmada da sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bize destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ederim" dedi.

DAKA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da proje kapsamında bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından olan meyveciliğe yönlendirilmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van Gölü havzasında meyveciliğe elverişli Ahlat ilçesinde kapama tek çeşit meyve üretimi yapılan elma bahçe tesislerinin kurulmasının desteklenmesi amacıyla DAP ve DAKA'nın ortak yürüttüğü projeye 4 milyon liralık bütçe ayrılmış, bütçenin 2 milyon liralık kısmı hibe olarak verilecektir. Proje kapsamında Ahlat kırsalında kapama elma bahçelerinin kurulum ve bakım aşamalarında mevsimlik 150 kişiye ek istihdam sağlanacaktır. Asgari 20 azami 30 dekar büyüklüğünde 50 kapama elma bahçesinin kurulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında uygulamalı eğitimler ve teknik geziler yapılacaktır."

Projenin imza törenine Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve çiftçiler de katıldı.