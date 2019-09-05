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Bitlis’te cezası kesinleşen iki kişi yakalandı

Bitlis’te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:31
Bitlis’te cezası kesinleşen iki kişi yakalandı

Bitlis’te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, ’Nitelikli Çeşitli Hırsızlıklar ve Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması’ suçlarından cezaevi firarisi olarak 10 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.E. ile ’Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma’ suçundan cezaevi firarisi olarak 19 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.A. isimli şahısların yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:31
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