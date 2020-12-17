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Aktüel Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:06:52 -
Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir kamyonet içerisinde 47 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce 16 Aralık'ta Adilcevaz ilçe merkezinde durdurulan bir kamyonet içerisinde 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen sevkiyatını yapan H.A. isimli organizatör gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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