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Aktüel

Bitlis'te 4 bina ile bir daire karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:48:21 -
Bitlis'te 4 bina ile bir daire karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bina ile bir daire karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Altınoluk Mahallesi'nde 2, Esentepe Mahallesi'nde bir, Yenikent Mahallesi'nde bir bina ile bir dairenin geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Söz konusu binalarda yaşayan, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçıların bu karardan muaf sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."

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