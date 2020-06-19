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Aktüel

Bitlis'te 3 apartmandaki karantina uygulaması sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:44:33 -
Bitlis'te 3 apartmandaki karantina uygulaması sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, kent merkezinde Beşminare ile Zeydan mahallelerindeki 3 apartmanda başlatılan karantina uygulamasının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, apartmanların giriş çıkışlarının açılarak karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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