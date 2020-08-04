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Aktüel

Bitlis'te 24,2 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:50:12 -
Bitlis'te 24,2 kilogram eroin ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir kamyonette 24,2 kilogram eroin yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdukları belirtildi.

Araçta narkotik köpeği "Atlas" ile yapılan aramalarda, 44 parça halinde 24,2 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kamyonetteki N.K'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.


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