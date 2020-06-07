Bitlis’te 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te yol kontrolleri esnasında bir araçta yapılan aramada 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenen bir araçta 30 parça halinde 18 kilo 900 gram eroin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, “İl merkezinde durumundan şüphe edilen bir araç görevlilerimizce durdurulmuş, araçta yapılan aramada 30 Parça halinde daralı ağırlığı 18 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan D.G. ve A.G. isimli iki şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.