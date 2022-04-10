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Yerel Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobil ile bir otobüsteki yolcuya ait oyuncak ayının içine gizlenmiş 1,5 kilogram civarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:54:00 -
Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Tatvan Emniyet müdürlüklerinin narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, 9-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan otobüste, yolcuya ait oyuncak ayının içine gizlenmiş 504,68 gram, bir otomobilde ise 1 kilogram 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli K.G. ve M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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