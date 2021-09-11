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Gündem Bitlis Valiliği duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Gündem

Bitlis Valiliği duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'te düzenlenen operasyonlar nedeniyle bölgedeki 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açıklama Bitlis Valiliği tarafından yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 13:40:00 -
Bitlis Valiliği duyurdu: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezindeki bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere, Tanrıyar köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu alanlarda, teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül saat 03.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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