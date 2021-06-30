Bitlis Tatvan’da 8 adet konut ve ticaret alanı satılacak
Mülkiyeti Tatvan Belediye’sine ait İlçemiz Mahalleleri, Ada, Parsel, İmar Durumu, miktarı, muamman bedeli ve geçici teminatları yazılı 8 (SEKİZ) Adet taşınmazların, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de ki ilana göre İhale 06.07.2021 günü saat 14.00’te Belediye İhale Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir.
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