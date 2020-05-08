Bitlis Belediyesinden bahar temizliği

Bitlis Belediyesi ekipleri, kent genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte temizlik işleri ekipleri kent genelinde çalışmalarına ara vermeden program dahilinde sürdürüyor. Temizlik işleri bünyesinde oluşturulan birkaç farklı ekip, tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarına belirlenen planlar dâhilinde devam ediyor.

Periyodik temizlik hizmetlerinin yanında cadde, sokak ve kaldırımlarda temiz bir ortam sağlamaya çalışan Bitlis Belediyesi temizlik ekipleri, yaz mevsimi öncesi yol kenarlarında ve boş arazilerde çıkan çöpleri ve otları temizlemeye devam ediyor. Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay, temizlik çalışmalarının kentte her gün devam ettiğini ifade ederek, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yol kenarlarında ve boş arazilerde temizlik çalışmaları yapıldığını söyledi. Başkan Tanğlay, kent genelinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, “Boş arazideki gelişi güzel atılan çöpler ve yabani otlar kentimiz için güzel bir görüntü oluşturmuyor. Bu yüzden de temizlik ekiplerimiz boş arazilerde çöpleri ile yol kenarlarında oluşan otları titizlikle temizliyor. Tüm sokaklarımızı temiz tutmak için çalışıyoruz” dedi.