Bitki koruma ürünleri yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Bitki koruma satış yetkisi kapsamında sorumlu yönetici için alınacak sağlık raporunun 31 Aralık'a kadar faaliyette bulunulan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunulması gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, düzenleme öncesinde bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı belgelerinin geçerliliği bulunanların, satış yetkisinin devamı için ilgili belgelerle il müdürlüğüne 1 Haziran'a kadar başvuruda bulunmaları ve belgelerini yenilemeleri gerekecek.

Sorumlu yönetici için alınacak sağlık raporu ise 31 Aralık'a kadar sunulabilecek.

Bitki koruma ürünleri toptancı veya bayi izin belgesi almak üzere yapılacak başvurularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait sağlık raporu da 31 Aralık'a kadar aranmayacak.