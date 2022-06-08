Bitirin artık, Danıştay’daki şu tiyatroyu!

İstanbul Sözleşmesi için açılan davaları hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Danıştay'daki davaların bir an önce neticelendirilmesi çağrısında bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Bir algı oluşturuluyor.

Aslında toplumsal cinsiyet adı altında, eşcinselliği meşrulaştırmak isteyen İstanbul Sözleşmesi ile, bu ülke halkını zehirlemek istediler.

AK Parti iktidarı bu yanlışa imza attı..

Farkına vardı..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile sözleşmeden çıktı.

Eğer dert kadına şiddeti önlemek ise..

Kanundaki maddeler fazlası ile yerinde duruyor.

Yetinilmedi..

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldıktan sonra.. Geçtiğimiz ay içinde, fazladan bir kanun daha yapılıp, kadına şiddetin cezaları, hem de “Hukuka da aykırı” diyebileceğimiz maddelerle artırıldı..

“İstanbul Sözleşmesi” diye ter ter tepinenler..

Meral Akşener’inden Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar..

Hatta Ahmet Davutoğlu’na, Ali Babacan’a kadar..

Bir tanesi bugüne kadar çıkıp da İstanbul Sözleşmesi’nin kadına şiddet noktasında neyi engellediğini, kaldırılması ile şiddetin hangisinin serbest kaldığını açıklayamadılar..

Ama Danıştay’da açılan davalar devam ediyor..

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