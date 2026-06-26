44 yıl önceki maçta neler olmuştu neler! ‘Gijon rezaleti’nde intikam zamanı

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, X hesabından yaptığı paylaşımda, spor tarihinin en büyük kara lekelerinden birini gündeme taşıdı. Futbol tarihine “Gijon Rezaleti” olarak geçen ve Cezayir'in hakkının yendiği o utanç gecesinin üzerinden tam 44 yıl geçti.

Cezayir ve Avusturya, 2026 Dünya Kupası'nda yeniden aynı grupta karşı karşıya geliyor. 28 Haziran Pazar günü oynanacak olan bu dev randevu, adeta yarım asırlık bir hesaplaşmaya sahne olacak.

CEZAYİR'İN TARİHİ BAŞARISI VE KURULAN TEZGÂH

Yaşar Baş’ın paylaşımı şöyle:

Dünya Kupaları tarihinin yüz karası “Gijon Rezaleti” nin 44 yıllık rövanşı bu pazar…

1982 Dünya Kupasında, Avusturya ile Batı Almanya, Cezayir’i dünya kupası dışına iten rezil bir maç yapmışlardı…

Maç Gijon şehrinde oynandığı için “Gijon Rezaleti” olarak anılır…

İspanya 82’de Batı Almanya, Avusturya, Cezayir ve Şili aynı gruptaydı…

O dönemde birleşik Almanya yoktu… Almanya doğu ve batı olmak üzere iki parçaydı…

Batı Almanya 1982 Dünya Kupasının favorisiydi… Kadrosunda Schumacher; Briegel, K. Förster, Stielike, Kaltz; Matthäus, Magath, Breitner; Rummenigge, Klaus Fischer, Littbarski gibi döneminin süper yıldızları vardı…

Nitekim İtalya ile final oynadılar…

O zamana kadar da hiç bir Afrika takımı dünya kupasında grup maçlarının ötesine geçememişti…

Grubun ilk maçında dünya şok oldu.. Cezayir, efsane kadrolu Batı Almanya’yı 2-1 yendi…

Sonraki maçlarda Avusturya Şili’yi 1-0, Batı Almanya Şili’yi 4-1, Avusturya Cezayir’i 2-0, Cezaylr Şili’yi 3-2 yendi…

Turnuva, galibiyete 2 puan, beraberliğe 1 puan verilen sistemle oynanıyordu..

24.06.1982 tarihinde Cezayir Şili’yi 3-2 yenerek ve grup maçlarını tamamlamıştı..

Gruptaki son maç 25.06.1982 tarihinde oynanacak Avusturya-Batı Almanya maçıydı..

Son maç öncesinde gruptaki sıralama şu şekildeydi:

Avusturya: 4 puan - 3 averaj

Cezayir: 4 Puan - 0 averaj

Batı Almanya: 2 puan - 2 averaj

Avusturya ve Cezayir aynı puanla öndeydi ama Batı Almanya ile Avusturya maçı henüz oynanmamıştı….

Batı Almanya Avusturya’yı yenerse, iş çok karmaşık bir averaj hesabına kalıyordu…

Avusturya ile puan ve averaj eşitliğinde, daha çok gol atan Cezayir gruptan çıkacaktı.

Yani matematiksel olarak Cezayir’in gruptan çıkamaması, ancak Batı Almanya’nın Avusturya’yı 1-0 veya 2-0 yenmesi halinde mümkün oluyordu..

Örneğin Batı Almanya Avusturya’yı 3-0 yense, gruptan Cezayir çıkıyordu..

Avusturya Batı Almanya’yı yenerse veya berabere kalırsa zaten Cezayir çıkıyordu..

Batı Almanya’nın Avusturya’yı yenme dışında kupaya devam etme şansı yoktu…

25 Haziran 1982 tarihinde yerel saatle 17.15’te İspanya’nın Gijon kentinin El Molinon stadında Batı Almanya - Avusturya maçı başladı..

Maçın 10. Dakikasında Batı Almanya efsane “kafa golü canavarı” lakaplı Horst Hrubesch'in sol ayağıyla attığı golle 1-0 öne geçti.

İşte tam bu andan itibaren sahada futbol durdu.

80 dakika boyunca karşılıklı olarak hiç bir gol girişimi yapmadılar….

Oyuncular kendi yarı alanlarında top çevirdi…. İkili mücadele tamamen bırakıldı.

Stadyumdaki İspanyol taraftarlar ve tarafsız izleyiciler maç boyunca "Fuera, fuera!" (Dışarı, dışarı!) ve "Algeria, Algeria!" (Cezayir, Cezayir!) tezahüratları yaptı.

Öfkeli bir Alman taraftar, tribünde Batı Almanya bayrağını yaktı.

Maçı anlatan Avusturyalı televizyon spikeri Robert Seeger, izleyicilere tlevizyonlarını kapatmalarını tavsiye etti.

Batı Alman spiker Eberhard Stanjek ise yaşananlar karşısında sessiz kalıp bir kelime bile konuşmayarak tepki gösterdi.

Maç 1-0 Batı Almanya lehine bitti.. Avusturya ve Batı Almanya gruptan çıktı.. Cezayir elendi…

Bu maç futbol tarihine Gijon Rezaleti olarak geçti…

Turnuva gruplarında son maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması uygulaması bu olay üzerine başladı..

O tarihten bu yana yaklaşık 44 yıl boyunca Cezayir ve Avusturya hiç maç yapmadı..

44 yıl sonra ilk defa bu dünya kupasında aynı gruptalar ve 28 Haziran 2026 tarihinde bu sefer grubun son maçında, bir anlamda ikisinin de tamam mı devam mı maçında 44 yıl sonra tekrar karşı karşıya gelecekler…

Kazanan yoluna devam edecek.. Yenilenin büyük ihtimalle kupa serüveni sona erecek…

Kaderin garip bir tecellisi.. Berabere kalırlarsa da ikisi birden yoluna devam edecek, hangisi olacağını bilmediğimiz bir grup üçüncüsü elenecek gibi görünüyor…

Dünya kupaları tarihi böyle enteresan hikayelerin ve hesaplaşmaların tarihidir aynı zamanda..

Gözden kaçmış gibi görünüyor ama çok enteresan bir hikaye ve çok dramatik bir hesaplaşma olacak değil mi?..