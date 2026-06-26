Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan emekli ve memura ek zam açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşına zam için Meclis'te düzenleme yapılacağını söyledi. Yılmaz, emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:
"(En düşük emekli maaşı) Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır..
Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var."
Ayrıntılar gelecek…