Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan emekli ve memura ek zam açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"(En düşük emekli maaşı) Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır..

Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var."

Ayrıntılar gelecek…