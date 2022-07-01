Biti kanlanan Cumhuriyet ve avanesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit! Sizde hiç mi akıl yok?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hesaplaşacağız" çıkışının ardından CHP yandaşı Cumhuriyet vites yükseltti.

'Diktatör' anlayışıyla saldıran laikçi yobaz gazete, "Tarikat-siyaset ilişkisi, yasal tartışmalarını da beraberinde getirdi: Cumhuriyete dinamit" başlıklı haberde, konuşturduğu sözde avukatlar üzerinden milletin iradesiyle seçilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

20 yıldır gitmeyen laiklik şimdi mi gidecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yüce Divan ile tehdit eden Cumhuriyet isimli paçavra, İsmailağa Cemaati'nin merhum lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin cenazesine katılmasını bahane ederek 20 yıldır zırvaladığı "Laiklik elden gidiyor" söylemini yeniden gündeme getirdi.

Radikal komünist ve laikçileri konuşturdu! Yüce Divan tehdidi

Laikçi paçavraya konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah sözlerle tehdit eden Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) avukatı Doğan Erkan "Bu yapılar, yasadışıdır. Tarikat liderinin açıklandığı yerde olmak da örgüt propagandasıdır. Meclis’te, cumhurbaşkanına örgüt propagandasından soruşturma başlatılmalı, Yüce Divan’a gönderilmeli” dedi.

Laikçileri galeyana getirme çabası

AK Parti'ye eski sistemde cumhurbaşkanı seçtirtmemek için 367 garabetini uyduran eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da “‘Laiklik tehlike altında değildir’ diyenlere küpe olsun” ifadeleriyle Laikçi kitleyi galeyana getirmeye çalıştı.

Artık adeta borusunu öttüremeyen ve kriz anlarında kafayı çıkaran Kanadoğlu, Türkiye’nin artık “anayasal bir devlet olmadığını” iddia ederken “Türkiye’nin uygulamada laik bir devlet olma vasfını yitirdiğini” söyledi.

Cumhuriyet sizin zihniyetiniz gibi çürük mü? Cenazeye katılmakla temellerine dinamit yerleştiriliyormuş!

"Cumhuriyet'in bir cenazeye katılmakla yıkılacağı" imasında bulunarak skandal sözler sarf eden İstanbul Barosu başkan eskisi Turgut Kazan da "Cumhuriyetin temellerine dinamit yerleştiriliyor" ifadesinde bulundu.

Kazan, sözlerinin devamında, "Cumhurbaşkanı da ondan ilham aldığını söyledi. Bu cumhuriyetin yerine kendi anlayışlarına göre Cumhuriyet oluşturmak isteyen bu kesime karşı ilk seçimde sandıktan çıkmak gerekiyor, çıkmak da mümkün. Böyle bir rüzgârı estirerek seçime gitmek gerekiyor. Cumhuriyeti kurtarmalıyız, sağlam temeller üzerine oturtmalıyız" ifadesinde bulundu.

Siz de hiç mi akıl yok?

15 Temmuz Darbe Girişimi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı askeri darbe ile devirmeye çalışanlardan ders almayan vesayetçi kafa, darbe gecesi milletin Milli İrade'ye nasıl sahip çıktığını unuttu.

Biti kanlanan laikçi yobazlar, 15 Temmuz Darbe Girişiminde milletin "ölümüne" savunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parmak sallaması, "Bunlarda hiç akıl yok" sorusunu da beraberinde getirdi.