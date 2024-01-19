Biten proje yok açılış var! İmamoğlu film sunar

Kar felaketinde İngiliz Büyükelçi ile balıkçı lokantasında yakalanan, selde de kar tatilinde olduğu ortaya çıkan, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olma hayali gerçekleşmeyince, "Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" diye uydurulan sıfatla şehir şehir meydanlarda dolaşan, o da olmayınca CHP Genel Başkanlığı'na oynayan ve onu da beceremeyince İstanbul'a dönen İmamoğlu, seçime sayılı günler kala ne yapacağını düşünüyor.

Görev süreci boyunca sorumluluğu dışındaki her işle uğraşan İmamoğlu, vatandaşa sunacak hizmet bulamayınca oyun oynamaya başladı.

Animasyon skandalı patladı!

Elinde sunacak hizmet olmayan İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı'nın mevcut bitmemiş halini oynanmış ve kurgulanmış videoyla bitmiş gibi gösterip açılış töreni düzenledi.

Açılışı İmamoğlu tarafından dün yapılan Beylikdüzü Vira Kavşağı’nın henüz tamamlanmadığı, ortadaki İBB logolu görselin ise animasyon olduğu ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Algıda ve yalanda sınır tanımayan İmamoğlu'nun bu oyunu sosyal medyada büyük tepki çekti. İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları montajlı fotoğrafla aslını paylaşarak İmamoğlu'nun sahtekarlığını deşifre etti.

Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanan medya da yalana ortaklık etti.