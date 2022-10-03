Bitcoin'in verdiği zarar 3.7 Milyar Dolar!

2013'te icat edilen Bitcoin, madencilik yöntemiyle üretiliyor. Buradaki madencilik güçlü bilgisayarların devamlı çalışarak hesaplamalar yapması demek. Bu hesaplamaları ilk bitiren madenciler bir Bitcoin elde ediyor ve bu sayede blok zincirine yeni bir blok ekleniyor.

İş kanıtı (proof of work) adı verilen bu sistem, çok fazla elektrik enerjisi gerektiriyor. Dolayısıyla çevresel etkisi de uzun süredir tartışma konusu.

Araştırmaya göre 2021'de çıkarılan her bir Bitcoin, çevresel açıdan 11 bin 315 dolarlık zarara neden oldu. Bir yıllık toplam zarar ise yaklaşık 3,7 milyar dolar.

Çalışmada ayrıca, Bitcoin'in iklime verdiği zararın piyasa değerinin ortalama yüzde 35'ine denk geldiği tespit edildi. Bu da Bitcoin'e harcanan her bir doların 35 sentinin çevresel zarar olduğu anlamına geliyor.

Araştırmacılar elde ettikleri bu verileri sığır çiftçiliği ve petrol işleme süreçleriyle de karşılaştırdı.

Doğalgazın dolar başına 46 sent, ham petrolden benzin elde etmenin de dolar başına 41 sent zarara neden olduğu hesaplandı.

Sığır eti üretiminin çevresel zararı ise dolar başına 33 sente denk geliyordu. Bu da Bitcoin'in iklim açısından sığır yetiştiriciliğinden daha zararlı olduğu anlamına geliyor.

New Mexico Üniversitesi'nden Çevre Ekonomisti Benjamin Jones ve meslektaşları, bulguları "kırmızı alarm" diye niteledi.

Kripto para madenciliği yoğun enerji gerektirdiği için piyasadaki işlemlerde kullanıcıların daha fazla işlem ücreti ödemesine de neden oluyor.

Bu yüzden Ethereum kısa süre önce iş kanıtı prensibini terk ettiğini duyurmuş ve blok zincirine yeni bloklar eklemek için başka bir yöntem benimsemişti.

Hisse kanıtı (proof of stake) adı verilen bu yeni sistemde işlemler elinde daha çok coin'i olan kullanıcılar tarafından doğrulanacak.

Ethereum Vakfı yetkilileri bu değişikliğin enerji gereksinimini yüzde 99 azaltacağını savunuyor.

Bitcoin'inse bu tip bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. (Independent Türkçe)