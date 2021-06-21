Bitcoin'e bir darbe daha geldi! Yasaklandı
Kripto para konusunda sert tedbirleri devreye alan Çin'de flaş bir gelişme daha yaşandı. Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı.
Kripto paralara karşı sert tutum içinde bulunan Çin, madenciliğini de önlemek için hamlelerini sürdürüyor. Çin'in Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı. Eyalet yetkilileri kripto para projelerinin kapatılması emrini verdi.
En büyük ikinci büyük madencilik bölgesi
Sichuan, Çin'de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor. Eyalette 26 adet kripto para madencisi bulunuyor.
Bitcoin üretiminin yarısını yapıyorlar
Çin'de bulunan kripto para madencileri global Bitcoin üretiminin yarısından fazlasını yapıyorlar. Çin Devlet Konseyi ise aldığı kararla Bitcoin madenciliği ve ticaretine yasak getirmişti.