  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bitcoin'e Binance darbesi!
Ekonomi

Bitcoin'e Binance darbesi!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 15:17:00 -
Bitcoin'e Binance darbesi!

Binance, spot işlemleri etkileyen bir durumun ortaya çıktığını açıkladı

Dünyanın en büyük Kripto Para borsası Binance'da işlemler durdu. Sport işlemleri etkileyen bir sorun oluştuğunu açıklayan Binance "Tüm Spot Işlemler hali hazırda geçici olarak durdu, sorunu mümkün olan en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Binance'ta yaşanan sorunun akabinde Bitcoin fiyatı yüzde 2,64 düşüşle 27 bin 433 dolara kadar geriledi, şu sıralarda 27 bin 664 Dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23