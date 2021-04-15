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Ekonomi Bitcoin’den kazanılan para helal mi haram mı? Kripto para ile ibadet yapılır mı?
Ekonomi

Bitcoin’den kazanılan para helal mi haram mı? Kripto para ile ibadet yapılır mı?

Kripto para olan Bitcoin ve Ethereum’a özellikle de salgın döneminde rağbet arttı. Kripto paraların altın ve dolardan daha fazla kazandığına inananlar yatırımlarını Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralardan yana kullanmakta. Kripto para alım satımı yapanlar da Bitcoin’den kazanılan para helal mi haram mı? Bitcoin’den kazanılan parayla hacca gidilir mi? sorularını sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 12:24:00 - 2021-04-15 12:24:49
Bitcoin’den kazanılan para helal mi haram mı? Kripto para ile ibadet yapılır mı?

Ramazan ayının girmesiyle birlikte vatandaşlar on bir ayın sultanı olan bu ayın sevabından istifade etmek için hem oruç ibadetini yerine getiriyor hem de diğer ibadetlerde daha bir dikkat kesiliyor. Ramazan ayında günah işlememem için içini de çok büyük çaba sarf edenler son dönemde yatırım aracı olarak da tercih edilen kripto paraların haram mı yoksa helal mil olduğunu merak ediyor. Peki kripto paradan kazanılanla ibadet yapılır mı? 

Bitcoin’den kazanılan para helal mi haram mı? 

Ramazan ayının girmesiyle birlikte gözler Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na çevrildi. Ramazan ayında iftar ve sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu’na zaman zaman Türkiye’nin gündemine oturan sorular da sorulmakta. Hatipoğlu’na bu kez kripto para helal mi haram mı? sorusu soruldu. Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir

miyim?" sorusunu sordu. Nihat Hatipoğlu'da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" diyerek cevap verdi.

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