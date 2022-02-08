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Ekonomi Bitcoin'de yükseliş trendi oluşuyor!
Ekonomi

Bitcoin'de yükseliş trendi oluşuyor!

Bitcoin günlük yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 44.300 doların üzerine tırmandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 11:25:00 - 2022-02-08 11:27:06
Bitcoin'de yükseliş trendi oluşuyor!

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri borsalarıyla özellikle de Nasdaq'la paralel hareket eden Bitcoin bugün bu geleneğini bozdu. Dün Nasdaq yzde 0.58 düşerken Bitcoin'de başlayan yükseliş devam etti.

Bitcoin bu sabah 44.300 doların üzerine tırmandı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük yükseliş yüzde 3.3'ü buldu. Bitcoin basşta Fed olmak üzere küresl olarak merkez bankalarının sıkılaşma adımları atmaya başlamasıyla geçen hafta per şembe günü 36.400 dolara gerilemişti.

Analistler bugün Bitcoin'de 45.000 dolarlık psikolojik seviyenin kırılıp kırılmayacağının takip edileceğini belirtti.

Bugün Ethereum da benzer şekilde yüzde 2.3 değer kazanarak 3.170 dolara çıktı. Ripple yüzde 19, Shiba Inu ise yüzde 21'lik yükselişlerle günün şu ana kadar dikkat çeken kripto paraları oldu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 86'sı son 24 saatte değer kazancına imza attı.

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