Bitcoin’de dönüm noktası!

ABD ekonomisinin yeni sorunu bankacılık krizi, kripto para endüstrisine, en çok daha Bitcoin’e yaramış gibi görünüyor. Son iki yılın en iyi çeyreğini geçiren Bitcoin, finans piyasalarının türbülansa girdiği bu dönemde, oldukça iyi bir performans sergiliyor.

Borsagundem com’un derlediği bilgilere göre, ABD’de bankalar çöküyor, geleneksel finans sistemi sallantılı bir zeminde seyrediyor ve 2008 tarzı bir kriz korkusu yavaş yavaş varlığını hissettiriyor. Bunca kötü haber, bazıları için iyi haber anlamına gelebiliyor.

İmaj tazeliyor

Insider’dan Zahra Tayeb’in haberine göre, küresel piyasalar, bu ay Silvergate Capital, Silicon Valley Bank ve Signature Bank’in iflas etmesi ve Avrupa'da Credit Suisse'in devlet destekli kurtarılmasının yarattığı şoktan hâlâ kurtulmaya çalışırken Bitcoin zirvede seyrediyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, Aralık ayının sonundan bu yana neredeyse yüzde 70 oranında artarak ve 29.000 dolar ile son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşarak son iki yılın en iyi çeyreğini yaşıyor. Bankacılık krizinin patlak verdiği Mart ayının başından bu yana neredeyse yüzde 40 oranında yükselen Bitcoin, geleneksel finansa fütüristik bir alternatif olarak dijital varlıkların imajını yeniden sağlamlaştırıyor.

Token Bay Capital Kurucusu ve Kripto Uzmanı Lucy Gazmararian, “Bu, Bitcoin tarihinde bir dönüm noktasıdır ve özellikle finansal piyasalardan ayrılmaya devam ederse ve piyasa stresi zamanlarında direncini kanıtlarsa, benimsenmesinin buradan hızlanması muhtemel” diyor.

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Ralli, Fed'in agresif faiz oranı artışları, durgunluk korkuları ve son zamanlarda endüstrinin gözdesi olan kripto para borsası FTX'in şok edici başarısızlığının yatırımcı duyarlılığını baltalamasıyla Bitcoin'in değerinin neredeyse üçte ikisini kaybettiği sancılı geçen 2022 yılının ardından geliyor.

Birçok kripto meraklısı için, diğer finansal varlıklar çalkantılı bir dönemdeyken, dijital varlıklardaki bu artış, böbürlenmek için gerçek bir neden olarak öne çıkıyor. Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz paylaştığı bir tweet'te, “Bu bizim zamanımız!! Merkezi olmayan devrim gerçekleşiyor” diyor. Ama elbette, herkes aynı görüşte değil. Wharton Profesörü Jeremy Siegel, Bitcoin'deki rallinin, insanlar yeniden bankalara güvenmeye başladığında söneceğini söylüyor.

Peki Bitcoin neden küresel bankacılık kargaşasının ortasında parlıyor?

Bankacılık stresinden muaf

Bankacılık krizi, yatırımcılar arasında daha geniş finansal sistem hakkında paniğe ve güvensizliğe neden oldu. Çünkü insanların bankalara yatırdıkları paranın kendi paraları kadar kurumun parası olduğu da ortaya çıktı.

Bankalar, kredi vermek veya tahvil gibi getiri sağlayan varlıklara yatırım yapmak için müşteri mevduatlarını kullanıyor. Ancak bu tür yatırımlar, Silicon Valley Bank'in tahvil portföyünde olduğu gibi zararla sonuçlanabiliyor. Bu, mevduat sahiplerini, banka işlemlerinde başarısız olursa paralarının güvenliği konusunda endişelendiriyor.

Bitcoin'in faydaları burada devreye giriyor. Kripto para birimi merkezi olmayan bir varlık niteliği taşıyor, yani harici bir kuruluş tarafından kontrol edilemiyor. Finansal sistemin karşı taraf riskine eğilimli olduğu bankacılık stresi zamanlarında daha güvenli bir varlık olarak çekiciliği de buradan kaynaklanıyor.

Gazmararian, “Piyasa stresi zamanlarında ‘güvenli liman' statüsü göz önüne alındığında, Bitcoin’e yönelik kurumsal ilginin arttığını görmemiz muhtemel” diyor.

Faiz oranı görünümü

Son zamanlardaki mali çalkantı, özellikle banka iflaslarının bir kısmı geçen yılki agresif oran artışlarından kaynaklandığı için, yatırımcıların Fed'in para politikasını gevşeteceğine dair umutlarını tazeledi.

Bu beklentiler, Fed’in Çarşamba günü yaptığı toplantıda, politika yapıcıların gösterge faiz oranını Mart ayının başında yatırımcıların beklediği 50 baz puan yerine 25 baz puan yükselttiğinde de doğrulandı. Fed Başkanı Jerome Powell ayrıca, bankacılık türbülansının bir sonucu olarak finansal sistem genelinde kredi akışlarının yavaşlaması durumunda merkez bankasının para politikasında bu kadar sıkı olması gerekmeyebileceğini kabul etti.

Borç verenler, ekonomik aktivite üzerinde faiz oranlarındaki artışa benzer bir etkiye sahip olan küresel bankacılık paniğinin ortasında borç alanların krediye erişimini zorlaştırıyor. Merkez Bankası’nın para politikasını gevşetmesi halinde bunun kripto varlıklar için olumlu olması bekleniyor. Parasal gevşeme, daha düşük borçlanma maliyetleri anlamına geliyor ve bu, yatırımcılara Bitcoin ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelmek için daha fazla harcanabilir fon sağlıyor.

Finansal sistemde daha fazla nakit

Son finans sektörü türbülansının ardından Fed, daha fazla banka çöküşünü önlemek için mali sisteme daha fazla nakit pompalamak için adımlar attı. Örneğin Fed, Banka Vadeli Finansman Programı (Bank Term Funding Program) olarak adlandırılan ve bankaların tahvil varlıklarını teminat olarak göstererek nakit toplamalarına olanak tanıyan bir acil durum kredisi mekanizması yarattı.

Bu da Bitcoin'in lehine çalışan bir mekanizmanın oluşmasını sağlıyor. Finansal likiditedeki artış, ABD Doları gibi geleneksel fiat para birimlerine göre arzı sınırlı olan dijital varlıkların çekiciliğini artırabiliyor. Arz ve talep yasasının buyurduğu gibi, finansal sisteme para eklemek, daha kolay elde edilebilir hale geldiği için doların değerini düşürüyor.

Bitcoin arzı bilindiği gibi sınırlı. Sonuncusu bundan 118 yıl sonra çıkarıldığında yalnızca 21 milyon Bitcoin var olacak . Bu da Bitcoin’in Fed manipülasyonu ile değer kaybetme olasılığının zaman geçtikçe daha düşük olacağını gösteriyor.

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