Bitcoin tahmin yorumları Bitcoin ne kadar? Bugün Bitcoin fiyatı nedir?

Bitcoin ne kadar? Bu sabah Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 4.03 düşüşle 37 bin 601 dolar seviyesinden işlem görüyor. Etherum fiyatı yüzde 4.39 düşüşle 2bin 673 dolara gerilerken, XRP fiyatı da yüzde 4.38 kayıpla 0,955091 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Guggenheim'ın baş yatırım yetkilisi Scott Minerd'in açıklamaları da piyasaları etkiledi. Minerd'in Bitcoin'de satışların sürebileceğini öngörmesi ve kripto paraların önceki zirvelerine dönmelerinin zaman alacağını belirtmesi de fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı ortaya çıkardı. Minder, Bitcoin'in uzun vadeli yatırım olarak elde tutulması halinde 600 bin dolar seviyesini görebileceğini de açıkladı.