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Ekonomi Bitcoin tahmin yorumları Bitcoin ne kadar? Bugün Bitcoin fiyatı nedir?
Ekonomi

Bitcoin tahmin yorumları Bitcoin ne kadar? Bugün Bitcoin fiyatı nedir?

Kripto para birimlerinden en çok rağbet gören Bitcoin, sanal paraya yatırım yapanlar tarafından bir hayli merak edilmekte. Her fırsatta Bitcoin’e çelme takmaktan geri durmayan Elon Musk’ın her an yapacağı Bitcoin yorumu için tetikte bekleyiş sürerken, Bitcoin tahmin yorumları Bitcoin ne kadar? Bugün Bitcoin fiyatı nedir? soruları da merak edilmekte.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:26:00 - 2021-05-27 08:27:22
Bitcoin tahmin yorumları Bitcoin ne kadar? Bugün Bitcoin fiyatı nedir?

Bitcoin ne kadar? Bu sabah Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 4.03 düşüşle 37 bin 601 dolar seviyesinden işlem görüyor. Etherum fiyatı yüzde 4.39 düşüşle 2bin 673 dolara gerilerken, XRP fiyatı da yüzde 4.38 kayıpla 0,955091 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Guggenheim'ın baş yatırım yetkilisi Scott Minerd'in açıklamaları da piyasaları etkiledi. Minerd'in Bitcoin'de satışların sürebileceğini öngörmesi ve kripto paraların önceki zirvelerine dönmelerinin zaman alacağını belirtmesi de fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı ortaya çıkardı. Minder, Bitcoin'in uzun vadeli yatırım olarak elde tutulması halinde 600 bin dolar seviyesini görebileceğini de açıkladı.

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