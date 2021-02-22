Bitcoin ne kadar? Bitcoin kaç dolar? Bitcoin nasıl nakite çevrilir?

Bitcoin, yüzde 2'den fazla artışla 52.757 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen günlerde 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin 51 bin 259 dolar değerine ulaşmıştı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaşmış, daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti.

Bitcoin nasıl alınır?

Bitcoin sahibi olmanın iki yolu vardır: platform üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın almak veya kriptografik şifreleri çözerek blok üretimi (madencilik) sonucu ödül olarak almak.

Bitcoin alım satımı bazı platformlar üzerinden gerçekleştirilir. Fiyatı piyasadaki arz-talep ilişkisine bağlı olarak oluşur. 0.00000001 gibi küçük parçalarına ayrılabilir, dolayısıyla yüz milyonda bire kadar küçük parçalar alınıp satılabilir. Bitcoin alım ve satımı için sanal bir cüzdana, yani Bitcoin adresine sahip olunması gerekiyor.

Bitcoin nasıl kullanılır?

Bitcoin satın almak veya kullanmak için sanal cüzdan oluşturulması gerekiyor. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para takası yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir. İşlemlerin her biri ağda duyurulur ve blockchain'e, yani zincire dahil olur. Bu sayede aynı Bitcoin'in birden fazla kullanılmasının önüne geçilmiş olur.

Bitcoin nasıl nakite çevrilir?

Kripto paraları nakit olarak kullanmak için borsalar üzerinden satış işlemi yapılabilir. Aynı şekide Bitcoin'ler de borsa üzerinden satılarak karşılık reel para tutarı EFT veya havale ile kişilere gönderilir.