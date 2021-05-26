Bitcoin alım satım ne kadar? Anlık Bitcoin fiyatı, Bitcoin ne oldu?

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, zaman zaman kripto para Bitcoin’i hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Elon Musk’ın her açıklaması sonrası Bitcoin tepe taklak olurken, Dogecoin ise tırmanışa geçiyor. Elon Musk son altı aydır Bitcoin piyasasında oldukça sert iniş ve çıkışlara neden oldu. Uzmanlar Bitcoin’in 40 binli seviyelerdeki seyrini koruması önemli olduğunu ifade ediyor. Peki Bitcoin alım satım ne kadar? Bitcoin kaç dolar? Anlık Bitcoin fiyatı, Bitcoin ne oldu? İşte Bitcoin son dakika haberleri.