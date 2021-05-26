Bitcoin alım satım ne kadar? Anlık Bitcoin fiyatı, Bitcoin ne oldu?
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, zaman zaman kripto para Bitcoin’i hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Elon Musk’ın her açıklaması sonrası Bitcoin tepe taklak olurken, Dogecoin ise tırmanışa geçiyor. Elon Musk son altı aydır Bitcoin piyasasında oldukça sert iniş ve çıkışlara neden oldu. Uzmanlar Bitcoin’in 40 binli seviyelerdeki seyrini koruması önemli olduğunu ifade ediyor. Peki Bitcoin alım satım ne kadar? Bitcoin kaç dolar? Anlık Bitcoin fiyatı, Bitcoin ne oldu? İşte Bitcoin son dakika haberleri.
Kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 5'in üzerinde düşüşle 40141.19 dolar seviyesinde seyrediyor. Bitcoin'de bir haftalık kayıp ise yüzde 28'in üzerinde.
1 Bitcoin eşittir 40141.19 TL’ye denk gelmekte.
BtcTurk ne kadar?
339830 TL
Binance ne kadar?
40125 TL
Paribu ne kadar?
339100 TL
Huobi ne kadar?
40123 TL
BitTurk ne kadar?
330000 TL
Bitfinex ne kadar?
40202 TL
VeBitcoin ne kadar?
415322 TL
Bithumb ne kadar?
40122 TL
BitExen ne kadar?
340053 TL
Bittrex ne kadar?
40162 TL
Koinim ne kadar?
329000 TL
Poloniex ne kadar?
40145 TL
Bitci ne kadar?
339308 TL
Kucoin ne kadar?
40128 TL