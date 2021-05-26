  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray'da merakla beklenen tarih belli oldu
Batı ülkelerine karşı harekete geçecekler! Bomba ihbarı sonrası…
Ali Babacan'a soğuk duş! O isim istifa etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halkın iradesine saygısızlık
Ekonomi Bitcoin alım satım ne kadar? Anlık Bitcoin fiyatı, Bitcoin ne oldu?
Ekonomi

Bitcoin alım satım ne kadar? Anlık Bitcoin fiyatı, Bitcoin ne oldu?

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, zaman zaman kripto para Bitcoin’i hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Elon Musk’ın her açıklaması sonrası Bitcoin tepe taklak olurken, Dogecoin ise tırmanışa geçiyor. Elon Musk son altı aydır Bitcoin piyasasında oldukça sert iniş ve çıkışlara neden oldu. Uzmanlar Bitcoin’in 40 binli seviyelerdeki seyrini koruması önemli olduğunu ifade ediyor. Peki Bitcoin alım satım ne kadar? Bitcoin kaç dolar? Anlık Bitcoin fiyatı, Bitcoin ne oldu? İşte Bitcoin son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:25:00 - 2021-05-26 15:26:14
Bitcoin alım satım ne kadar? Anlık Bitcoin fiyatı, Bitcoin ne oldu?

Kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 5'in üzerinde düşüşle 40141.19 dolar seviyesinde seyrediyor. Bitcoin'de bir haftalık kayıp ise yüzde 28'in üzerinde.

1 Bitcoin eşittir 40141.19  TL’ye denk gelmekte.

BtcTurk ne kadar?

339830 TL

Binance  ne kadar?

40125 TL

Paribu  ne kadar?

339100 TL

Huobi  ne kadar?

40123 TL

BitTurk  ne kadar?

330000 TL

Bitfinex   ne kadar?

40202 TL

VeBitcoin  ne kadar?

415322 TL

Bithumb  ne kadar?

40122 TL

BitExen ne kadar?

340053 TL

Bittrex  ne kadar?

40162 TL

Koinim  ne kadar?

329000 TL

Poloniex  ne kadar?

40145 TL

Bitci  ne kadar?

339308 TL

Kucoin  ne kadar?

40128 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek'ten gündem olacak iddia!
Siyaset

Perinçek'ten gündem olacak iddia! "Suikast planlayan isim İYİ Partili vekil"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçmişte kendisine suikast düzenlemeye çalışan şahsın şu an İYİ Parti'den milletvekili olduğunu i..
SİHA'lar havaya uçurdu! O hain bakın kim çıktı
Gündem

SİHA'lar havaya uçurdu! O hain bakın kim çıktı

SİHA destekli operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Ramazan Aslan, 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili çıktı...
Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!
Gündem

Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!

Habertürk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ile uzun yıllardır süregelen geçmişini ve gördüğü ihaneti deta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay