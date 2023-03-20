Bitcoin 9 ayın zirvesinde!

ABD'de bölgesel bankalardaki sorunlar ve Avrupa finans sektörünün Credit Suisse'deki sorunların üstesinde gelip gelemeyeceği konusunda belirsiz yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına ve kripto paralara yönlendiriyor.

ABD'deki bankacılık sorunlarından etkilenmeyen Asya'da yatırımcıların kriptoparalara ilgi göstermeleri Bitcoin fiyatını bugün 9 ayın zirvesi olan 28 bin 519 dolara taşıdı. Şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 5,62 artışla 28 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Analistler, teknik göstergelerin Bitcoin fiyatının 30 bin dolar direncini test edeceğine işaret ettiğini belirtiyorlar.

"Cari fiyat gelişmeleri piyasada aşırı ısınmanın bir işareti. 30 bin dolar direnci test edilse bile burayı aşacak bir destek bulunamayabilir" değerlendirmesini yapan analistler, FOMC toplantısı öncesi 25 bin dolar seviyesine doğru düzeltme olabileceğini vurguluyorlar.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Bu hafta gözler Fed'in çarşamba günü açıklayacağı kritik faiz kararında olacak. Sadece 2 hafta önce Fed'in mart toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak önce ABD'de Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'in iflasları, ardından ise Avrupa'da Credit Suisse'e yönelik endişelerin artmasıyla Fed'in 'şahin' duruşundan geri adım atacağına yönelik beklenti yükseldi. Bugün itibarıyla piyasalarda 25 baz puanlık artırım ve faizin sabit bırakılması ihtimalleri fiyatlanıyor.

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