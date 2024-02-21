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Ekonomi BİST'ten dört hisse için tedbir kararı!
Ekonomi

BİST'ten dört hisse için tedbir kararı!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 10:54:00 -
BİST'ten dört hisse için tedbir kararı!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, dört hisse ve bir yatırımcı hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, dört hisse ve bir yatırımcı hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde dört hisse ve bir yatırımcı hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Çimbeton (#CMBTN.E), Despec Bilgisayar (#DESPC.E) ve Trend GYO (#TDGYO.E) payları 21/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Avrasya Petrol ve Turizm (#AVTUR.E) payları 21/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

BİR YATIRIMCIYA TEDBİR

GOSCF.V, GUBPO.V, MTBPV.V ve UJSAE.V kodlu varantların piyasasındaki işlemleri nedeniyle Ramazan Ayverdi isimli yatırımcı hakkında 21/02/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacak.
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