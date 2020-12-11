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Ekonomi ‘BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı
Ekonomi

‘BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, Borsa İstanbul’daki başarılı grafiğini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 08:54:00 -
‘BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı

Bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 37 milyon 500 bin TL nominal değerli 37 milyon 500 bin adet paydan 337 milyon 500 bin TL brüt gelir elde eden Kervan Gıda, BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızla büyüyeceği” dedi. Başar, şunları söyledi: “Hedefleri net bir kurumuz. Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi; halka arzdan elde ettiğimiz gelirin ilk etapta yüzde 23’ü ile kısa vadeli döviz borçlarımızı kapattık, bunun yanı sıra Avrupa’da yapacağımız ve görüşmelerini sürdürdüğümüz yeni satın alma yatırımımız için halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 55’nin bir kısmını dövize çevirdik. Kaynağın yüzde 22’si ile de iç pazarda yapılmakta olan yatırımlarımızı fonlanmayı planlıyoruz. Kısacası hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Döviz açık pozisyonumuzun kapanması ve döviz pozisyonumuzun pozitife dönmüş olması sözlerimize olan bağlılığımızın ne kadar kuvvetli olduğunun bir kanıtı. Dünyanın 85 ülkesine ihracat yapan, her gün ürünlerini iki milyon kişiye ulaştıran bir kurum olarak 2020 yılı ilk 9 ayında ülkemize yaklaşık 62 milyon ABD Doları girişi sağladık. Kervan Gıda olarak ülkemize ve tüm yatırımcılarımıza en yüksek faydayı sağlamak daimi önceliğimizdir.”

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