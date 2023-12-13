BIST ve döviz için kritik süreç! Piyasalar "FED"akarlık bekliyor

Yurt içi ve yurt dışı veriler borsa yatırımcılarının hareket sahasını belirlerken Amerikan Merkez Bankası'nın adımları bu hareketlilikte öne çıkan en önemli faktör... Haftanın en önemli konu başlığı olan FOMC toplantısı TSİ 22.00’de sonuçlanacak. Son olarak Temmuz ayında faiz artıran Merkez Bankası’nın faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

FED mesajları değerlendirilecek

Dolayısıyla faiz kararından ziyade Fed’in gelecek dönemlere ilişkin vereceği mesajların çok daha önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son dönemde makroekonomik veriler karışık sinyaller verirken Fed’in ise faizlerin yüksek kalması gerektiğine yönelik vurgusunu koruduğunu görüyorduk.

Piyasa beklentileri

Ünlü Co değerlendirmesine göre; haftaya 29 TL seviyesinin üzerini test ederek başlayan USD/TL kuru bu seviyenin üzerine yerleşmiş durumda. Ancak ayın ilk yarısını tamamlamaya yaklaşırken TL’deki değer kaybının önceki ayların aynı dönemine kıyasla sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bu da daha dirençli bir çerçeve içerisinde hareket edildiğini gösterir nitelikte.

Borsadaki hareketlilik

BIST-100 endeksi ABD enflasyon rakamlarının açıklandığı günün ilk yarısında bankacılık endeksindeki güçlü görünüme karşın anlamlı bir değişim göstermeyerek beklemede kaldı. Saat 16.30’da açıklanan verilerin beklentilere paralel olması ise volatilite oluşmasını engelledi. Bu kapsamda endeks günü yataya yakın seviyelerde noktaladı. Teknik açıdan bakıldığında endeks TL bazında önemli desteklerden biri olan 100 günlük hareketli ortalamasının (7850) altında kalmaya devam ederek kısa vade için negatif sinyaller vermeyi sürdürüyor.