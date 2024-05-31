BIST 100 endeksi yükselişle açtı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,80 puan ve yüzde 0,36 artarak 10.519,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,94 ile turizm oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 10.481,30 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesine karşın negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini söyledi.

Yurt içinde ise ilk çeyrek büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 arttığını tahmin ediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde ayrıca hizmet Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.