  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Netanyahu’nun oğluna yanıt Metin Külünk’ten geldi! Tüm kartlar açıldı! Küresel Şeytan kahroluyor

İstanbul Boğazı'nda hareketlilik! Gemi trafiği durduruldu

Rus devinden çok konuşulacak İzmir kararı! 'Açtık' diyerek duyurdular

Türkiye’yi krize sokan Ali Koç Erdoğan’a seslendi. “Devlet söz konusuysa boynumuz kıldan incedir” Hadi oradan!

Ali Erbaş, Gazze'ye destek için boykot çağrısı yaptı

Dünyanın korktuğu başına geldi! Türkiye'de orada 100 yıl yetecek uranyum rezervi buldu

Hain Fethullah Gülen Enes Kanter’i de kandırmış! FETÖ’cü Enes Kanter nasıl yolunduğunu böyle anlattı

Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı

Bomba gibi patladı! Sultangazi’de korkulu dakikalar

ABD tarihinde bir ilk: Eski Başkan Donald Trump suçlu bulundu
Ekonomi BIST 100 endeksi yükselişle açtı
Ekonomi

BIST 100 endeksi yükselişle açtı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 10:24:00 -
BIST 100 endeksi yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 10.519,11 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,80 puan ve yüzde 0,36 artarak 10.519,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile iletişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,94 ile turizm oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 10.481,30 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesine karşın negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildiğini söyledi.

Yurt içinde ise ilk çeyrek büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 arttığını tahmin ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca hizmet Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası düşüşle kapandı

Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Türkiye’de de olur mu? ABD borsasında ye
Türkiye’de de olur mu? ABD borsasında ye

Dünya

Türkiye’de de olur mu? ABD borsasında ye

Yatırımcısına en çok kazandıran takım belli oldu! İşte borsanın şampiyonu
Yatırımcısına en çok kazandıran takım belli oldu! İşte borsanın şampiyonu

Ekonomi

Yatırımcısına en çok kazandıran takım belli oldu! İşte borsanın şampiyonu

Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!

Ekonomi

Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23