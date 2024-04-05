‘Bismillah’ dedi, kahve istedi! Böyle olur CHP’nin dindarlığı

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Yerel seçimler arefesinde cami cami dolaşarak mütedeyyin seçmene şirin görünmeye çalışan CHP’liler, istismar sezonunu kapatarak asıllarına rücu ettiler. CHP Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz büyük bir duyarsızlığa ve saygısızlığa imza attı. CHP’li Fıçı, “Bismillahirrahmanirahim” diyerek oturduğu koltukta ramazan ayı olmasına rağmen “Bir orta kahve içeyim” diyerek büyük bir rezalet örneği sergiledi. Fıçı’nın skandal tavrına tepki yağarken, kamuoyundan “CHP’nin dindarlığı sandığa kadar” eleştirisi yükseldi.

Öte yandan; din istismarında sınır tanımayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine İslam üzerinden duyar kastı. Başkan olduktan sonra içkili mekanlarda poz veren, diz üstü şortlarla fotoğraflar paylaşan ve Allah’ın lanetlediği eşcinsellerin evliliğine bile sıcak bakarak sapkın homoları İBB’ye dolduran Ekrem İmamoğlu, dün makam odasına çağırdığı imam ve ailesiyle birlikte dua ederek göreve başladı.