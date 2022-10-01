Bisküvili havuç topları (İki renkli) tarifi! Tatlı topları: Kakaolu, bisküvili, havuçlu top yapılışı - Mor havuç topları

İçi Bol Cevizli Ve Elmalı Nefis Atıştırmalık Tarifi İçin Malzemeler

4 büyük elma

2 paket kakaolu bisküvi

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Bulamak için:

Hindistan cevizi

İçi Bol Cevizli Ve Elmalı Nefis Atıştırmalık Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmanın kabuğunu soyup, rendeleyelim. Bisküviyi rondoda un haline getirelim. Karıştırma kabına rendelenmiş elma, bisküvi, kırılmış ceviz ve tarçını alıp iyice karıştıralım. Ceviz kadar parça alıp yuvarlayalım. Hindistan cevizine bulayalım. Servis tabağına alıp buzdolabında iki saat dinlendirelim. Dinlendikten sonra kıvamını bulacaktır.

Havuçlu Top Yapılışı İçin Malzemeler

1 kg havuç

1 kg siyah havuç

2 su bardağı şeker arzuya göre artırılır eksiltilebilir

biraz ceviz

tarçın

Hindistan cevizi

Havuçlu Top Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır?

Havuçlar ayrı ayrı rendelenir ayrı kaplarda üzerlerine 1 su bardağı şeker dökülür havuçlar suyunu salıp çekinceye kadar pişirilir ve ılımaya bırakılır. Dövülmüş ceviz ve tarçın eklenir, toplar yapılır hindistan cevizine bulanır.

Hindistan Cevizli Havuçlu Toplar Tarifi için Gerekli Malzemeler;

1kg Mor havuç

5 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı ceviz

1 paket petibör bisküvi

Hindistan cevizi

Mor havuç topları tarifi nasıl yapılır?

1. Tavaya rendelenmiş havuç, toz şeker, tarçın, tereyağı ve suyu alarak ara ara karıştıralım. Tamamen suyunu çekene kadar pişirelim.

2. Pişmiş olan havuca, küçük parçalar haline getirdiğimiz petibör bisküviyi ve cevizi ilave edelim ve ezerek karıştıralım.

3. Ocağı kapatıp havucumuzu ılınması için bekletelim.

4. Hazırladığımız harçtan parçalar alarak yuvarlayalım.

5. Daha sonra hindistan cevizine bulayalım.

6. Hindistan cevizli havuçlu toplarımız hazır. Afiyet olsun.