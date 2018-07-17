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Bisikletli turistlere yıldırım çarptı!

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden bisikletli 2 turistten birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 20:38
Bisikletli turistlere yıldırım çarptı!

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden bisikletli 2 turistten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Alman ve Fransız iki turist, bisikletleriyle Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı.

Ürünlü köyünde yağmura yakalanan turistlere yıldırım isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turistleri Havsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alman uyruklu turist hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Fransa uyruklu turistin ise tedavisine devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, turistlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:38
  1. Kırklareli
  2. Edirne
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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