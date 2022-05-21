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Yerel Bisikletli çocuğa otomobil çarptı!
Yerel

Bisikletli çocuğa otomobil çarptı!

Siirt'te bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Meydana gelen kazada bisikletli çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 17:00:00 -
Bisikletli çocuğa otomobil çarptı!

Siirt'te bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Meydana gelen kazada bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Barış Mahallesi Siirt Adliyesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İLKHA)

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