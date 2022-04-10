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Yerel Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuğun yüzünden kopan parça yerine dikildi
Yerel

Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuğun yüzünden kopan parça yerine dikildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisikletle elektrik direğine çarpan 9 yaşındaki Serdar Öztürk’ün yanağından kopan parça yerine dikildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 10:14:00 -
Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuğun yüzünden kopan parça yerine dikildi

İskenderun ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Serdar Öztürk,camiye giderken bisikletiyle elektrik direğine çarptı. Sağ yanağından parça kopan Serdar Öztürk, yaralandı. Öztürk, kopan parça ile birlikte hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından parçanın yerine dikilmesi için mikro ve plastik cerrahi operasyonu yapılmasına karar verildi.

Serdar Öztürk, saat 03.30 sıralarında ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan ameliyatla Öztürk’ün yüzünden kopan parça, yerine dikildi.

Serdar Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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