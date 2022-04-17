Bisikletle duvardan düşen çocuk yaralandı
Hakkari'de yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik duvardan düşen çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi’ndeki Sanayi yolunda meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik istinat duvarından düştü.
İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine götürdü.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.