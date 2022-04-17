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Yerel Bisikletle duvardan düşen çocuk yaralandı
Yerel

Bisikletle duvardan düşen çocuk yaralandı

Hakkari'de yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik duvardan düşen çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 09:36:00 -
Bisikletle duvardan düşen çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi’ndeki Sanayi yolunda meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik istinat duvarından düştü.

İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine götürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

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